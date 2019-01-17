《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
確認，國務院副總理劉鶴將於１月３０日至３１日訪美，就兩國經貿問題進行磋商，推動落實兩
國元首達成的共識。
17/01/2019 15:09
【貿易開戰】商務部：劉鶴３０日至３１日赴美磋商經貿問題
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
確認，國務院副總理劉鶴將於１月３０日至３１日訪美，就兩國經貿問題進行磋商，推動落實兩
國元首達成的共識。
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