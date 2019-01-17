【駐滬專電】上海社科院韓漢君：減稅降費要和政府減支結合

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海社科院經濟研究所研究員韓漢君今日

在媒體學術沙龍上表示，減稅降費要和政府減支結合起來，要不然減稅降費空間很有限。

他說，減稅降費要更多關注政府行政體系的改革、政府的開支，以及減稅的實際成效，其次

才是考慮稅制的完善、公平等。

