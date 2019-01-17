《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，注意到美方就１４類基礎及新興技術列入管制清單，美國國內普遍表達了擔憂阻礙全球新興科
技進步。中方始終認為科技發展成果應該得到有效保護，同時應該讓全球人民共享避免對國際貿
易和全球帶來影響。他並指出，中國科技的創新，不是對世界的威脅。
17/01/2019 16:57
【駐京專電】商務部：科技發展成果應得到有效保護，讓全球共享
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，注意到美方就１４類基礎及新興技術列入管制清單，美國國內普遍表達了擔憂阻礙全球新興科
技進步。中方始終認為科技發展成果應該得到有效保護，同時應該讓全球人民共享避免對國際貿
易和全球帶來影響。他並指出，中國科技的創新，不是對世界的威脅。
|FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
|生財有道17/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：站穩二萬七靠政策
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】陰謀論指劇中有劇 民主黨自編自導?
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】「灰熊草原」燃點調查 延燒兩年侵侵被爆料未止
|生財有道17/01/2019
學者股神分享贏家心法、理財攻守道
|國際動態17/01/2019
特朗普命4.6萬公僕 無薪上班
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰