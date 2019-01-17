【駐京專電】商務部：科技發展成果應得到有效保護，讓全球共享

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示

，注意到美方就１４類基礎及新興技術列入管制清單，美國國內普遍表達了擔憂阻礙全球新興科

技進步。中方始終認為科技發展成果應該得到有效保護，同時應該讓全球人民共享避免對國際貿

易和全球帶來影響。他並指出，中國科技的創新，不是對世界的威脅。

