《午市前瞻》港股農曆新年前可企穩２７０００，惟上升空間不大

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚受美銀及高盛業績強勁影響，提振投資者信心，美股周三

昨日觸及一個月高位，道指收高１４１點報２４２０７點；標指收高５點報２６１６點；納指收

高１０點報７０３４點。

英國首相文翠珊避過落台危機，惟投資者繼續持觀望態度，港股今早隨亞太區股市高開，

恆指輕微高開５１點報２６９５３點，未幾倒跌，最多曾挫１９８點見半日低位２６７０３點，

其後多隻重磅股表現造好，加上醫藥股再見資金撈底，刺激港股止跌回升，最終半日收報

２７０００，升９８點或０﹒３７％，主板成交５６０﹒３０億元。國企指數報１０６０５，升

０﹒４８％或升５０點。

內地股市造好，上證收報２５８２，升１１點或升０﹒４６％，成交７２４﹒９１億元人民

幣。



＊騰訊見四個月高位，醫藥股再現撈底＊



重磅股方面，騰訊（００７００）獨家代理正版的手機遊戲《權力的遊戲：凜冬將至》今日

起正式首測，刺激近期一直未有新遊戲推出的騰訊股價造好，半日高見３３８元，見四個月高位

，半日升１﹒８７％，報３３７﹒２銀；港交所（００３８８）亦曾重上２４０元關口，曾見２

４０﹒６元近六個月高，半日升０﹒３４％，報２３９﹒４元；匯控（００００５）半日漲０﹒

３１％，報６５﹒３５元；友邦保險（０１２９９）午收升０﹒１４％，報６９﹒８元；中移動

（００９４１）跌０﹒６８％，報８０﹒８５元

昨日花旗發表報告指，內地製藥股遭嚴重低估，料今年資金會流入相關股份，並將中生製藥

（０１１７７）及麗珠集團（０１５１３）列為行業首選，前者全日急升５﹒１３％，報

６﹒１５元，暫半日升幅最大藍籌；後者漲５﹒６８％，報２５﹒１元。石藥（０１０９３）則

走高３﹒１８％，報１２﹒９６元。另外，藥明康德（０２３５９）獲高盛唱好，首予「買入」

評級，大摩亦予首予「增持」，刺激股價升２﹒４４％，報６９﹒１５元；藥明生物

（０２２６９）亦升２﹒９９％，報６０﹒３元。



＊汽車股兩邊走，比亞迪遭削價為表現最差國指股＊



比亞迪（０１２１１）遭大摩削目標價四成，由５０元至３０元，評級「持有」降至

「減持」，股價半日跌３﹒０４％，報４４﹒７元，為表現最差國指股；藍籌吉利汽車

（００１７５）獲瑞信升投資評級，由「中性」改為「跑贏大市」，目標價由１１元升至１４元

，股價亦由升２﹒７８％，報１１﹒８４元；東風集團（００４８９）亦升２﹒２２％，報７﹒

８２元；華晨中國（０１１１４）升２﹒３６％，報６﹒９３元。

內險股普遍上漲，中國太平（００９６６）去年保費升８﹒６％，刺激股價今日造好

升２﹒４％，報２１﹒３元；新華保險（０１３３６）亦走高升２﹒５９％，報２９﹒７元；中

國平安（０２３１８）升１﹒７６％，報７２﹒２元；中國太保（０２６０１）升１﹒３１％，

報２７﹒１５元；國壽（０２６２８）升１﹒６３％，１８﹒７４元。



＊美參議院未能阻放寬俄鋁議程，刺激股價＊



中資航空股獲匯證唱好，上調三隻中資航空股目標價，其中東航（００６７０）半日升幅最

大，報４﹒６１元漲１﹒９９％，南航（０１０５５）升１﹒３１％報５﹒４元，國航

（００７５３）升０﹒９５％報７﹒４元。

美國參議院就財政部放寬對俄鋁（００４８６）推進一項議程，希望阻止特朗普政府將俄鋁

從制裁黑名單上移除，惟相關制裁決定未能通過，刺激俄鋁半日升５﹒７１％，報２﹒５９元。

粵海投資（００２７０）見資金湧入股價破頂，最高見１５﹒８４元，半日漲３﹒２８％，

報１５﹒７４元，為半日表現最佳國指股。



＊鄺民彬：騰訊最差時間已過去，中資航空股續受人幣帶動＊



隔晚美股三大指數隔晚反覆向上，惟港股今早低開１２７點，曾挫２６２點低見２６５６７

點，其後轉向走高，曾升至２萬７關口位置。凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬向

《經濟通通訊社》表示，預計港股能夠企穩於２７０００，短期內再回吐或大跌的機會不大，因

為大部分消息面的資訊已經公布，中美貿易談判亦要等劉鶴第二輪磋商，加上農曆新年將至，投

資者心態上屬正面，預期港股不會大幅回落，故能帶動市場氣氛。他續指，內地方面亦有同樣心

態，故今早亦見中國「放水」帶動。不過，他強調目前港股基本面不是特別良好，上升空間不會

太大。

新能源汽車股今早受補貼低約３０％影響，他分析，新能源皆為未來大勢，即使短期受消息

影響，相信如比亞迪亦能收復失地。至於手遊股，騰訊今日因為新遊戲開啟首測消息有升幅，但

他分析，騰訊正減少對手遊的收入依賴，相信騰訊短期會隨市帶動上落，而最差的時間已經過去

。他又指，中資航空股方面雖獲滙證唱好升目標價，但主因依然為人幣持續上漲。他又指，相信

人幣於農曆新年前依然會向上，短線仍繼續看好相關股份，但人民幣長遠不會再走高，因為會不

符合實體經濟的情況。（ａｌ、ｓｃ）

