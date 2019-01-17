【駐滬專電】上海張江人工智能島迎來首家入駐企業ＩＢＭ

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海張江人工智能島今日迎來首家入駐企

業ＩＢＭ，意味著人工智能島正式「開島」。

上海張江人工智能島位於張江科學城副中心核心區，佔地總面積達１０萬平方米，外有國家

級科研設施、科研院校集群；內設開放式實驗室、體驗中心和大面積的共享空間。

根據此前披露的規劃，張江將以人工智能島為主軸，加快人工智能、大數據、雲計算、區塊

鏈、ＶＲ╱ＡＲ等數字產業項目集聚，計劃通過數年時間，使數字產業規模由２０００億元人民

幣攀升至３０００億元人民幣。

