《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海張江人工智能島今日迎來首家入駐企
業ＩＢＭ，意味著人工智能島正式「開島」。
上海張江人工智能島位於張江科學城副中心核心區，佔地總面積達１０萬平方米，外有國家
級科研設施、科研院校集群；內設開放式實驗室、體驗中心和大面積的共享空間。
根據此前披露的規劃，張江將以人工智能島為主軸，加快人工智能、大數據、雲計算、區塊
鏈、ＶＲ╱ＡＲ等數字產業項目集聚，計劃通過數年時間，使數字產業規模由２０００億元人民
幣攀升至３０００億元人民幣。
17/01/2019 14:42
【駐滬專電】上海張江人工智能島迎來首家入駐企業ＩＢＭ
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海張江人工智能島今日迎來首家入駐企
業ＩＢＭ，意味著人工智能島正式「開島」。
上海張江人工智能島位於張江科學城副中心核心區，佔地總面積達１０萬平方米，外有國家
級科研設施、科研院校集群；內設開放式實驗室、體驗中心和大面積的共享空間。
根據此前披露的規劃，張江將以人工智能島為主軸，加快人工智能、大數據、雲計算、區塊
鏈、ＶＲ╱ＡＲ等數字產業項目集聚，計劃通過數年時間，使數字產業規模由２０００億元人民
幣攀升至３０００億元人民幣。
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