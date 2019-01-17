《經濟通通訊社１７日專訊》匯豐高級經濟顧問簡世勳於記者會上表示，預期美國經濟將會
「軟著陸」，而聯儲局今年會加息一次。
對於英國「脫歐」，他指出，英國國會否決首相文翠珊的脫歐方案，是因為對文翠珊的脫歐
方案感到「不高興」，但相信英國國會不希望看到英國「硬脫歐」，所以相信英國「硬脫歐」的
機會減少，但仍存在不確定性。
匯豐經濟研究亞太區聯席主管笵力民預期，香港樓市跌勢或有機會於上半年持續，但相信香
港樓市下半年有機會回穩。（ｋｉ）
17/01/2019 15:07
匯豐：今年美國可能加息一次，本港樓市或下半年回穩
《經濟通通訊社１７日專訊》匯豐高級經濟顧問簡世勳於記者會上表示，預期美國經濟將會
「軟著陸」，而聯儲局今年會加息一次。
對於英國「脫歐」，他指出，英國國會否決首相文翠珊的脫歐方案，是因為對文翠珊的脫歐
方案感到「不高興」，但相信英國國會不希望看到英國「硬脫歐」，所以相信英國「硬脫歐」的
機會減少，但仍存在不確定性。
匯豐經濟研究亞太區聯席主管笵力民預期，香港樓市跌勢或有機會於上半年持續，但相信香
港樓市下半年有機會回穩。（ｋｉ）
|FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
|生財有道17/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：站穩二萬七靠政策
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】陰謀論指劇中有劇 民主黨自編自導?
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】「灰熊草原」燃點調查 延燒兩年侵侵被爆料未止
|生財有道17/01/2019
學者股神分享贏家心法、理財攻守道
|國際動態17/01/2019
特朗普命4.6萬公僕 無薪上班
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰