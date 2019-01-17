匯豐：今年美國可能加息一次，本港樓市或下半年回穩

《經濟通通訊社１７日專訊》匯豐高級經濟顧問簡世勳於記者會上表示，預期美國經濟將會

「軟著陸」，而聯儲局今年會加息一次。

對於英國「脫歐」，他指出，英國國會否決首相文翠珊的脫歐方案，是因為對文翠珊的脫歐

方案感到「不高興」，但相信英國國會不希望看到英國「硬脫歐」，所以相信英國「硬脫歐」的

機會減少，但仍存在不確定性。

匯豐經濟研究亞太區聯席主管笵力民預期，香港樓市跌勢或有機會於上半年持續，但相信香

港樓市下半年有機會回穩。（ｋｉ）

