【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８億，買工行騰訊吉利佳源國際沽招行

《經濟通通訊社１７日專訊》恆指今早反覆向下，其後在重磅股及醫藥股帶動下反彈，突破

二萬七，惟午後內房及本地地產股沽壓沉重，即使於尾市市段，中國商務部確認國務院副總理劉

鶴將於月底訪美，仍無助大市回升。恆指最終收跌１４６點，報２６７５５，二萬七關得而復失

。

按額度計算，北水周四淨流入１８﹒１２億元，南下投資者買入最多工行（０１３９８）、

騰訊（００７００）、吉利汽車（００１７５）及佳源國際（０２７６８），沽出最多的是招行

（０３９６８）、比亞迪（０１２１１）。

全日主板成交９７４﹒０３億元，增加１１﹒３５％，港股通成交額８０﹒０１億元，佔主

板成交８﹒２％。



＊騰訊獲３﹒５７億北水撐，佳源股價暴瀉獲北水吸逾億＊



股王騰訊（００７００）獨家代理手遊《權力的遊戲 凜冬將至》開啟首測，另據移動應用

分析平台數據顯示，騰訊旗下手遊《王者榮耀》去年收入高達１３０億人幣，成全球最賺錢手機

遊戲。利好消息刺激下，公司股價曾高見３３８元，創出４個月高位，收市報３３１﹒２元，微

升不足０﹒１％。騰訊獲北水垂青買入３﹒５７億。工行及吉利亦獲北水分別買入５﹒１３億及

１﹒１７億。

小型內房股佳源國際（０２７６８）今日有３﹒５億美元債券到期，公司股價午後突然遭洗

倉式急插，收市暴瀉近８１％，市值蒸發約２６３億。佳源國際沽壓重，北水趁機吸納，買入

１﹒０６億。

另外，招行遭沽走１﹒６３億，比亞迪亦捱沽４７５９萬。（ｂｉ）

