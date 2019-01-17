《外企業績》高盛上季轉盈賺２５﹒４億美元，勝預期

高盛上季扭虧為盈，盈利２５﹒４億美元，每股盈利６﹒０４美元，遠勝市場預期的４﹒３

美元；全年稅前盈利１２５億美元，勝前年的１１１億美元。

期內，收入８０﹒８億美元，勝預期的７５﹒５億美元。個別項目計，整體證券收入１６億

美元，稍遜預期的１６﹒４億美元；投資銀行收入２０﹒４億美元，勝預期的１８﹒８億美元。

《香港經濟日報》

