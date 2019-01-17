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17/01/2019 08:16

《外企業績》高盛上季轉盈賺２５﹒４億美元，勝預期

　　高盛上季扭虧為盈，盈利２５﹒４億美元，每股盈利６﹒０４美元，遠勝市場預期的４﹒３
美元；全年稅前盈利１２５億美元，勝前年的１１１億美元。
　　期內，收入８０﹒８億美元，勝預期的７５﹒５億美元。個別項目計，整體證券收入１６億
美元，稍遜預期的１６﹒４億美元；投資銀行收入２０﹒４億美元，勝預期的１８﹒８億美元。
《香港經濟日報》

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