《經濟通通訊社１７日專訊》華夏能源控股（０８００９）預期截至２０１８年１２月３１
日止九個月錄得盈利，而去年同期則錄得虧損約４８３﹒９萬元，主要由於諮詢收入增加及收益
增加產生之毛利增加。（ｊｏ）
17/01/2019 17:04
【企業盈喜】華夏能源控股（８００９）料首９月業績扭虧為盈
《經濟通通訊社１７日專訊》華夏能源控股（０８００９）預期截至２０１８年１２月３１
日止九個月錄得盈利，而去年同期則錄得虧損約４８３﹒９萬元，主要由於諮詢收入增加及收益
增加產生之毛利增加。（ｊｏ）
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