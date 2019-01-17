【企業盈喜】華夏能源控股（８００９）料首９月業績扭虧為盈

《經濟通通訊社１７日專訊》華夏能源控股（０８００９）預期截至２０１８年１２月３１

日止九個月錄得盈利，而去年同期則錄得虧損約４８３﹒９萬元，主要由於諮詢收入增加及收益

增加產生之毛利增加。（ｊｏ）

