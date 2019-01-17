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17/01/2019 16:33

【本港經濟】香港最新失業率維持於２﹒８％符合預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處今日公布，２０１８年１０－１２月經季節性調整
的失業率為２﹒８％，與９－１１月的數字相同。就業不足率則由９－１１月的１﹒２％下跌至
１０－１２月的１﹒１％。
　　總就業人數由２０１８年９－１１月的３８６﹒７２萬人，上升至１０－１２月的
３８７﹒２６萬人，增加約５４００人。１０－１２月的總勞動人口為３９７﹒８萬人，與９－
１１月的數字相若。期內，失業人數（不經季節性調整）約１０﹒５４萬人，減少約５４００人
。同期的就業不足人數亦減少約１４００人，至４﹒４５萬人。

＊零售、住宿及膳食服務業失業率明顯下跌＊

　　勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，勞工市場在２０１８年１０－１２月仍
然偏緊。經季節性調整的失業率繼續低企於２﹒８％，就業不足率則微跌０﹒１個百分點至
１﹒１％。總就業人數按年進一步增長。
　　他續稱，與上一個期間比較，各行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微；同期樓房裝飾、
修葺及保養業的就業不足率錄得明顯跌幅。與一年前比較，大部分主要服務行業的失業情況均見
改善。其中，零售業和住宿及膳食服務業的失業率跌幅顯著，部分原因是訪港旅遊業持續擴張。
（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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