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17/01/2019 16:50

【本港經濟】金管局：１２月底綜合利率升至０﹒８９厘

　　《經濟通通訊社１７日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在２０１８年
１２月底為０﹒８９厘，較１１月底的０﹒７８厘上升１１基點。綜合利率上升，反映月內存款
及銀行同業資金的加權資金成本均增加。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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