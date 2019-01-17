【本港經濟】金管局：１２月底綜合利率升至０﹒８９厘

《經濟通通訊社１７日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在２０１８年

１２月底為０﹒８９厘，較１１月底的０﹒７８厘上升１１基點。綜合利率上升，反映月內存款

及銀行同業資金的加權資金成本均增加。（ｃｌ）

