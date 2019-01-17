《再戰明天》密歇根大學消費者信心指數料上升，紐約儲行總裁講話

《經濟通通訊社１７日專訊》明晚，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，紐約儲行總

裁威廉姆斯發表講話。



＊紐約儲行總裁威廉姆斯發表講話，大摩派業績＊



市場觀望摩根士丹利和Ｎｅｔｆｌｉｘ公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：１５ｐｍ，美聯儲公布１２月工業生產數據。

１０：０５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就美國經濟前景和貨幣政策發表講話。



＊日本公布１２月通脹率，美公布１月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明早（１８日）７：３０ａｍ，日本公布１２月消費者物價指數，年率料由

０﹒８％下滑至０﹒３％。

明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布１１月貿易收支，料貿盈由１９７億美元減少至１８２億美

元；出口料由４１３億美元下降至３８４億美元；進口料由２１６億美元回落至２０９億美元。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月消費者物價指數，料由１３３﹒５跌至１３３；年率料維

持於１﹒７％。１０：１５ｐｍ，美國公布１２月工業生產，月率料由０﹒６％降至０﹒２％；

產能利用率料維持於７８﹒５％。１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，

料由９８﹒３升上９６﹒９。



＊華晨中國開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：華晨中國（０１１１４）、ＭＩ能源（０１５５５）、鼎

豐集團（０６８７８）和東駿控股（０８３８３）。（ｈｏ）

