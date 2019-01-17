【地皮截標】啟德舊跑道享維港景住宅地明截標，估值最低１０４億

《經濟通通訊社１７日專訊》啟德舊機場跑道區第四幅地皮將於明天截標，該啟德第４Ｃ區

３號地皮坐擁正面維港海景並最為接近啟德郵輪碼頭，屬本季度最矚目住宅地，業界預期可成為

「百億地王」，市場預期地皮估值由乎１０４億至１３０億元，料可創跑道區新高價。

美聯測量師行董事林子彬表示，與早前推出的多幅啟德跑道地段住宅地皮比較，以是次截標

的地皮在地段及景觀上最具優勢，優質市區海景地皮實在極為罕有，故料吸引大型發展商及財團

垂青，呎價更有機會創出跑道區內新高。他估計，每呎樓面地價約１﹒９萬元，估值可達到約１

２３﹒２億元。

中原測量師行張競達就預期，地皮每呎樓面地價可高達１﹒８萬至２萬元，總值約１１６﹒

８至１３０億元，有力問鼎地王寶座，但相信地皮最終造價，要視乎接獲的標書數量多寡，標書

越多，造價應越高。



＊萊坊林浩文料７至１０個發展商入標，以豪宅級數發展＊



萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文則指，該地皮擁有全維港景，料可吸引發展商出價較

高，不過交通及生活配套不足則屬地皮缺點。他預計約７至１０個發展商入標，估計多合組財團

入標以分攤發展風險及有利將來賣樓，估計樓面地價每呎約１﹒６萬至１﹒７萬元，地皮估值約

１０４至１１０億元，將以豪宅級數發展。

該幅新九龍內地段第６５５１號的用地，地皮地盤面積約為１１７９３０平方呎，指定作非

工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為３８９１７２

平方呎及６４８６１７平方呎。早前同區的三幅住宅地則以８０﹒３３億至８９﹒０６億元批出

，每呎地價１﹒３５萬至１﹒５５萬元。（ｋｙ）

