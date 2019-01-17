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即市新聞

17/01/2019 16:54

六福（００５９０）第三財季整體同店銷售跌１０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》六福集團（００５９０）公布，截至２０１９年３月底止財政
年度第三季度自營店零售業務之銷售表現。於第三財季，受近期市場氣氛受到中美貿易戰、人民
幣貶值、股市及樓市下調等的負面影響，六福整體同店銷售按年跌１０％；當中，黃金同店銷售
跌９％，黃金（重量）跌７％，珠寶首飾跌８％。
　　按地區劃分，期內香港及澳門地區同店銷售按年減少９％，其中黃金同求銷售跌８％，黃金
（重量）則跌５％，珠寶首飾跌８％。集團解釋，由於人民幣轉弱，顧客傾向購買價格較低的產
品，致令珠寶首飾產品平均售價錄得雙位數字跌幅。
　　另外，中國內地同店銷售則跌１４％，當中，黃金同店銷售跌１６％，黃金（重量）跌
１８％，珠寶首飾跌５％。集團表示，由於低價新產品系列銷情暢旺，使其珠寶首飾產品於期內
平均售價錄得雙位數字跌幅。內地品牌店於期內的同店銷售增長則仍以單位數字優於自營店。

＊期內於內地淨增設７２間六福店舖＊

　　店舖數目方面，在２０１９財政年度第三季內，六福在內地淨增設７２間六福店舖，其中包
括淨增設７３間品牌店及淨減少１間自營店。於去年１２月底，該集團的六福自營店共有２２１
間，包括１５０間設於內地、４９間設於香港、１１間設於澳門及１１間設於海外。於上述日期
，連同１５７３間內地、１間柬埔寨及１間菲律賓的品牌店，該集團在世界各地合共設有
１７９６間六福店舖，其中１７２３間位於內地。（ｋｉ）

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