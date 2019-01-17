【企業盈喜】中國建材（０３３２３）料去年純利將按年大幅增加

《經濟通通訊社１７日專訊》中國建材（０３３２３）發盈喜，預期集團截至去年１２月底

止十二個月純利將按年大幅增加。

中國建材解釋，上述預期增幅源自集團主要業務，由於該集團主要產品水泥的價格上漲，但

因為集團資產減值撥備大幅增加和按公允值於損益帳確認的金融資產公允價值大幅下降等而部分

減少。（ｋｉ）

