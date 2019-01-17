《小傳日記》魚缸二萬七受壓，細價內房嚇一嚇！

《小傳日記》話說隔晚（１６日）大行高盛同美銀派咗張靚仔成績表，令到美股無視停擺影

響繼續抽升，而亞洲魚缸今日（１７日）普遍都係繼續保守行動，雖然文姨姨（文翠珊）不信任

動議警號移除，但米字國脫歐問題點都好似未解決到，所以缸友都唔敢落場。

香江魚缸呢邊都係頂住係二萬七點唔上唔落，恆指今日早上高開５１點之後，掂一掂個二萬

七打晒熊仔靶就落返關口樓下，全日波幅都係３０８點，呢其波幅咁細真係搵食艱難。人行二幫

主潘功勝雖然話大搞債券ＥＴＦ，但大家都唔係太清楚玩法，所以都係暫且觀望。恆指最終收報

２６７５５點，跌１４６點，或半個巴仙，成交額９７４億銀。國貨指數收報１０５１２點，跌

４３點，或跌近半個巴仙。

Ａ場方面，上證收報２５５９點，跌１０點，跌幅近半個巴仙。深證收報７４７０點，跌

７０點或近１個巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）今日平收報６５﹒１５銀。生發發（００３８８）走

勢牛皮，一度見２４０銀，收跌４亳子，報２３８﹒２銀。ＱＱ（００７００）因為今日有新「

驚」出，聽聞係電視劇改編遊戲，一度抽升逾１巴仙，但尾市收窄只升２亳子，報３３１﹒２銀

。祖國移動（００９４１）跌近１巴仙，報８０﹒６５銀。ＡＩＡ（０１２９９）跌１﹒５個巴

仙，報６８﹒６５銀。



＊以量換好價中生頂瓜瓜，血拼旺季到普拉達著數＊



本以為今日藥股係無厘頭抽升，點知原來係有春江鴨收到風，阿爺希望搵試點地區公立醫療

機構嘅採購量基礎上，按年度藥品總用量六至七成估算採購總量，進行帶量採購，量價掛勾、以

量換價，形成藥品集中採購價格。今日藥股都抽高，四環醫藥（００４６０）升近３巴仙，報１

﹒６２銀；中生製藥（０１１７７）升近３巴仙，報６﹒０２銀；石藥（０１０９３）升半個巴

仙，報１２﹒６２銀；國藥（０１０９９）跌逾１巴仙，報３２﹒３銀；綠葉製藥

（０２１８６）升逾２巴仙，報５﹒６７銀。

年近歲晚個個都要去ｓｈｏｐｐｉｎｇ，名牌梗係要買ＰＲＡＤＡ！所以普拉達

（０１９１３）逆漲近４巴仙，報２４﹒２５銀。安踏體育（０２０２０）亦升近３巴仙，報３

６﹒５５銀。申洲國際（０２３１３）無升跌，報９０銀。李寧（０２３３１）升近２巴仙，報

９﹒７銀。迅銷（０６２８８）跌近３巴仙，報３６﹒１銀。



＊吉利產蓮花股價無有怕，賭股齊落鑊尾市股價落＊



話說吉利（００１７５）早排買米字國跑車蓮花公司股權後都無乜作動，最新消息有指吉利

將會在華生產蓮花跑車，所以今日股價升近１巴仙，報１１﹒６銀。但比亞迪（０１２１１）跌

逾６巴仙，報４３﹒３銀，受累大摩大削目標價；華晨中國（０１１１４）升一格報６﹒７８銀

；長城汽車（０２３３３）跌兩格報５﹒１３銀；廣汽集團（０２２３８）亦跌兩格收

８﹒３３銀。

中金預計馬交佬雖然增長放慢，但仍然有２巴仙增長，早市馬交佬都有力抽高，但尾市就弱

弱低收。銀河娛樂（０００２７）跌２亳子報４７﹒５銀；澳博控股（００８８０）升兩格報６

﹒９７銀；永利馬交（０１１２８）升近１巴仙，報１７﹒１銀；金沙（０１９２８）跌近

１巴仙，報３５﹒６５銀；美高梅（０２２８２）跌逾１巴仙，報１３﹒５６銀。



＊內險逆市上皆因保費漲，大行縱唱好內房隨市倒＊



部分保險佬今日就大講保費收入，太平（００９６６）上年表現都唔錯，按年升逾８巴仙，

刺激股價向上，但最後收升唔夠１個巴仙，報２０﹒９５銀。平保（０２３１８）表現都叻，按

年升一成九，曾經高見７２﹒３５銀，帶動踢高漲逾１巴仙，但最後只升２亳子報７１﹒１５銀

。新華保險（０１３３６）曾經就飆咗２巴仙，但命運一樣最終只升一格，報２９銀。

至於班房地產佬今日就好似坐過山車一樣，評級佬美銀美林睇好內房，被點名嘅內房當中世

茂房地產（００８１３）先升不足１個巴仙，最後要吐回吐近３巴仙收２１﹒１銀。融創中國（

０１９１８）就軟近３％，報２５﹒７銀。畀人睇淡嘅萬科企業（０２２０２）亦滑近４巴仙，

報２７﹒２銀。龍湖集團（００９６０）就一早因為主席個前夫蔡奎追住掟，瀉近一成，報２２

﹒４５銀。

仲有喺收市尾段，有幾隻小型內房被洗倉，其中唔見最多水嘅係佳源國際（０２７６８），

因為佢有３﹒５億美元債券今日到期，股份最後蒸發８０巴仙，報２﹒５２銀。陽光１００中國

（０２６０８）都跌近６５巴仙，報１﹒３１銀。



＊港房終回吐缸友獲利套，匯證升目標東航有得飊＊



至於喺香江班地產佬繼前幾日有力撐之後，今日始終都要回吐，信和置業（０００８３）跌

近３巴仙，報１３﹒９８銀。新世界發展（０００１７）回吐逾２％，報１１﹒３８銀。新地（

０００１６）跌近２巴仙，報１２１﹒５銀。會德豐（０００２０）跌近１個半巴仙，報４６﹒

９５元。

同樣係評級佬嘅匯證分別將３隻中資航空股嘅目標價提高，加上人仔一直向上走，三隻神州

鐵鳥一齊飛出魚缸，東航（００６７０）目標價提高１９巴仙去到５﹒４０銀，最後升逾３巴仙

，報４﹒６２銀。國航（００７５３）目標價都漲咗１９巴仙到８﹒７銀，股價最終升逾１巴仙

報７﹒４３銀２。南航（０１０５５）目標價都升近７巴仙到５﹒７銀，本來都微微升幅，可惜

最後無升跌，報５﹒３３銀。請請！



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