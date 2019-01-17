港股反覆跌１４６點收２６７５５，二萬七得復失，多隻股份被洗倉

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚外圍股市繼續上升，惟港股兩連升後乏力向上，未能站穩

二萬七，收市軟１４６點。

恆指今早輕微高開５１點，隨後即掉頭向下，低位見２６７０３，倒插１９８點，其後於多

隻重磅股及醫藥股帶動下回升，一度反彈１１０點，高見２７０１２，突破二萬七。不過，此水

平阻力始終較大，加上內房及本地地產股午後沽壓較重。即使中國商務部於尾市市段，確認國務

院副總理劉鶴將於月底訪美，仍無法助大市回升。恆指最終收市滑１４６點或跌０﹒５４％，報

２６７５５，二萬七關得而復失，主板成交９７４﹒０３億元增加１１﹒３５％。國企指數則收

報１０５１２點，走低０﹒４１％或跌４３點。

內地股市三大指數亦同告下跌，其中，滬綜指低收０﹒４２％，跌１０點，報２５５９，成

交１２７５﹒４６億元人民幣。



＊騰訊微升，友邦倒跌，港交所先升後走軟＊



騰訊（００７００）獨家代理手遊《權力的遊戲 凜冬將至》開啟首測，刺激股價高見

３３８元創出４個月高位，收市則報３３１﹒２元，僅微升０﹒０６％。

英國首相文翠珊成功保住首相地位，惟匯控（００００５）及友邦（０１２９９）則個別發

展，前者無升跌報６５﹒１５元，後者衝高後回落，收市倒跌１﹒５１％報６８﹒６５元。

港交所（００３８８）一度重上２４０元，見近７個月高，惟股價收市失守此水平，報

２３８﹒２元，軟０﹒１７％。



＊地產股成跌市重災區，佳源國際暴瀉八成＊



地產股成今日跌市火車頭，不論內房及本地地產股均走下坡。內房雖獲美銀美林唱好，惟仍

難敵沽壓。碧桂園（０２００７）插３﹒４８％，報９﹒４４元，為最差恆指成分股。中海外

（００６８８）亦走低３﹒２１％，報２７﹒１５元。潤地（０１１０９）軟１﹒６２％，報

３０﹒４５元。

另外，今日有多隻股份遭洗倉，當中，包括兩隻小型內房－－佳源國際（０２７６８）及陽

光１００中國（０２６０８），前者一度崩跌８９％，僅見１﹒４元，收報２﹒５２元，暴瀉

８０﹒６２％，據外電報道，公司今日有３﹒５億美元、票息８﹒１２５％債券到期；後者亦不

相伯仲，股價曾經勁插近８０％，突變毫子股，低見０﹒７５元，收市仍未能改變格局，報

１﹒３１元，勁挫６４﹒５９％。

至於其他被洗倉的股份則包括仁天科技（００８８５）、弘達金融（０１８２２）及安領國

際（０８４１０）。仁天科技下滑７３﹒３３％，報０﹒０１６元。弘達金融收低６８﹒２４％

，報０﹒０２７元。安領國際突插５２﹒４１％，報０﹒６９元

本地地產股早前受惠於聯儲局放鴿的消息而節節上升，惟近日即見獲利回吐盤湧現。信置

（０００８３）挫２﹒９２％，報１３﹒９８元。新世界（０００１７）滑２﹒０７％，報

１１﹒３８元。恆地（０００１２）、新地（０００１６）以及恆隆地產（００１０１）均收低

逾１％，分別報４２﹒６５元、１２１﹒５元，及１５﹒４８元。



＊醫藥股成逆市奇葩，中生製藥獨飆近３％＊



醫藥孖寶繼續飆升，中生製藥（０１１７７）雖然上月至今股價多次急插，惟日前獲花旗列

為行業首選，帶動股價繼續向上，今日高收２﹒９１％，報６﹒０２元，為最佳藍籌；石藥集團

（０１０９３）走高０﹒４８％，報１２﹒６２元。

吉利（００１７５）最新獲瑞信唱好，評級及目標價雙升，加上有傳公司在內地的工廠將開

始生產，刺激股價今日一度再彈近３％，高見１１﹒８６元，惟收市僅升０﹒６９％，報

１１﹒６元。不過，同業比亞迪（０１２１１）表現更差，獲兩間大行唱淡，股價要走低，收市

插６﹒０７％，報４３﹒３元，為最差國指成分股。（ｋｌ）

