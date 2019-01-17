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17/01/2019 08:41

【駐京專電】李克強：善用宏觀工具，實施好普惠性結構性減稅降費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強主持召開座談會，聽取
專家學者和企業界人士對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。李克強稱，今年經濟下
行壓力加大，一些方面信心不足影響市場預期，必須高度重視，做好應對困難挑戰的充分準備。
要堅持穩中求進工作總基調，深化供給側結構性改革，加快轉變發展方式，不依賴傳統路徑，繼
續創新和完善宏觀調控，豐富並善於使用宏觀政策工具，加強定向調控、精準調控、相機調控，
以宏觀政策的穩定性、針對性、有效性對衝外部環境的不確定性，不斷深化改革擴大開放，保持
經濟運行在合理區間，推動高質量發展。
　　李克強指出，要進一步激發市場活力，這是應對下行壓力的重要支撐，是改革的重要取向，
必須著力打造寬鬆、公平的營商環境，著力幫助企業特別是民營、小微企業解決難題。傾聽市場
主體的呼聲，繼續推進「放管服」改革，著力破解束縛企業手腳的制約，防止對企業搞任性無序
檢查等干擾正常生產經營。實施好普惠性和結構性減稅降費，讓企業輕裝上陣。促進解決好融資
難融資貴問題，讓上億市場主體更加活躍、更有競爭力。
　　李克強說，要強化創新驅動，增強內生動力。營造良好創新生態，加強基礎研究和前沿共性
關鍵技術攻關，促進大眾創業、萬眾創新上水平，加快培育壯大新動能和改造提升傳統動能，堅
持包容審慎監管，支持新產業、新業態、新模式規範健康發展，形成廣泛的商業化運用，有力帶
動擴大就業。
　　李克強指出，要積極釋放內需潛力，瞄准發展急需、升級急缺、民生急盼，抓住時機合理增
加公共服務、基礎設施包括信息基礎設施等方面的有效投資，鼓勵擴大國內消費，更好發揮強大
國內市場優勢。

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