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17/01/2019 09:01

【駐京專電】郭樹清：汲取賴小民嚴重違紀案教訓，以案為鑒

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》銀保監召開全系統２０１９年黨風廉政建
設暨紀檢監察工作會議，銀保監主席郭樹清表示，深刻汲取賴小民嚴重違紀違法案件教訓，以案
為鑒、以案促改，以強監督、強監管堅決遏制金融領域惡性腐敗案件發生。從嚴落實中央八項規
定及其實施細則精神，持續深化作風建設，堅決杜絕徇私舞弊、設租尋租、利益輸送等違規違紀
行為。切實發揮巡視利劍作用，監督執紀實效持續提升。

＊聚焦金融亂象背後的利益勾結和關係紐帶＊

　　郭樹清表示，進一步加強和完善黨委對巡視工作的領導，認真開展巡視整改「回頭看」，確
保整改到位、取得實效；加強會管機構黨的領導和黨的建設，將黨建工作有機融入內部治理各環
節。要層層壓實主體責任，著力加強日常監督，持之以恆正風肅紀，嚴肅查處監管工作中表態多
調門高、行動少落實差、缺乏有效行動和管用措施等問題；聚焦金融亂象背後的利益勾結和關係
紐帶，堅持靶向治療，精確懲治腐敗，突出重點削減存量、零容忍遏制增量；嚴格落實「三個區
分開來」要求，在嚴格管理的基礎上，激勵幹部擔當作為，最大限度調動和激發幹事創業的積極
性、主動性、創造性。要積極協助推進深化紀檢監察派駐機構改革工作，堅決落實好「三個為主
」，切實加強紀檢監察系統自身建設。

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