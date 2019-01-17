《經濟通通訊社１７日專訊》富時羅素全球ＣＥＯ麥思平（Ｍａｒｋ Ｍａｋｅｐｅａｃｅ
）日前接受《中國證券報》專訪時表示，富時羅素去年９月已經把中國債券市場納入世界國債指
數觀察名單，今年將進一步和全球客戶諮詢，並將在９月宣布是否正式將中國債券市場納入世界
國債指數。（ｌｃ）
17/01/2019 09:33
《Ａ股外援》富時羅素：９月宣布是否將中國債市納入世界國債指數
《經濟通通訊社１７日專訊》富時羅素全球ＣＥＯ麥思平（Ｍａｒｋ Ｍａｋｅｐｅａｃｅ
）日前接受《中國證券報》專訪時表示，富時羅素去年９月已經把中國債券市場納入世界國債指
數觀察名單，今年將進一步和全球客戶諮詢，並將在９月宣布是否正式將中國債券市場納入世界
國債指數。（ｌｃ）
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