《Ａ股外援》富時羅素：９月宣布是否將中國債市納入世界國債指數

《經濟通通訊社１７日專訊》富時羅素全球ＣＥＯ麥思平（Ｍａｒｋ Ｍａｋｅｐｅａｃｅ

）日前接受《中國證券報》專訪時表示，富時羅素去年９月已經把中國債券市場納入世界國債指

數觀察名單，今年將進一步和全球客戶諮詢，並將在９月宣布是否正式將中國債券市場納入世界

國債指數。（ｌｃ）

