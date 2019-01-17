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17/01/2019 08:14

【貿易開戰】中國外交部回應劉鶴３０－３１日赴美：雙方密切聯繫

　　《經濟通通訊社１７日專訊》針對國務院副總理劉鶴將於１月３０日至３１日赴美進行中美
經貿磋商，中國外交部發言人華春瑩回應指，中國商務部發言人之前多次介紹了有關中美經貿磋
商下一步安排。目前雙方正在保持密切聯繫。
　　她又指，有一點很清楚，就是雙方都在積極落實兩國元首會晤達成的重要共識，為推動通過
經貿磋商達成互利共贏的協議作出積極努力。（ｃｔ）

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