【聚焦人幣】人幣實際與名義有效匯率去年均上行，終結兩年跌勢

《經濟通通訊社１７日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，２０１８年人民幣實際有

效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。

而２０１８年１２月人民幣實際有效匯率指數和名義有效匯率指數分別上升０﹒７６％和

０﹒６３％，均創五個月高。

中國外匯交易中心公布的ＢＩＳ權重的人民幣匯率指數１２月升０﹒９４％至９６﹒７８，

上月為下降０﹒１６％。（ａｃ）

