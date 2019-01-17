《經濟通通訊社１７日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，２０１８年人民幣實際有
效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。
而２０１８年１２月人民幣實際有效匯率指數和名義有效匯率指數分別上升０﹒７６％和
０﹒６３％，均創五個月高。
中國外匯交易中心公布的ＢＩＳ權重的人民幣匯率指數１２月升０﹒９４％至９６﹒７８，
上月為下降０﹒１６％。（ａｃ）
17/01/2019 13:52
【聚焦人幣】人幣實際與名義有效匯率去年均上行，終結兩年跌勢
《經濟通通訊社１７日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，２０１８年人民幣實際有
效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。
而２０１８年１２月人民幣實際有效匯率指數和名義有效匯率指數分別上升０﹒７６％和
０﹒６３％，均創五個月高。
中國外匯交易中心公布的ＢＩＳ權重的人民幣匯率指數１２月升０﹒９４％至９６﹒７８，
上月為下降０﹒１６％。（ａｃ）
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