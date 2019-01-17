【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升５４點子，報６﹒７４９６

《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５９２，較上個交易日輕微

上調２３點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５４點子，報６﹒７４９６，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７５５０。（ａｃ）

