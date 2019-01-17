【人行放水】人行四千億逆回購利率持平，淨投放３８００億元

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，目前仍處於稅期，銀行體系流動性總量下行較

快，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行２５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，

以及１５００億元２８天期逆回購，中標利率持平，分別為２﹒５５％及２﹒８５％

公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放３８００億元。（ａｃ）

