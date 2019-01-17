《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，美國針對華為、中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）和其他中國電信設備公司的擬議法案是「歇斯底里」的，
並敦促美國議員停止該項議案。
美國國會兩黨議員組織周三提出法案，禁止向違反美國制裁或出口管制法規的華為、中興和
其他中國電信公司出售美國芯片或其他部件。（ｂｉ）
17/01/2019 17:09
【華為風波】中國外交部：美倡立法禁止華為及中興行為是歇斯底里
《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，美國針對華為、中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）和其他中國電信設備公司的擬議法案是「歇斯底里」的，
並敦促美國議員停止該項議案。
美國國會兩黨議員組織周三提出法案，禁止向違反美國制裁或出口管制法規的華為、中興和
其他中國電信公司出售美國芯片或其他部件。（ｂｉ）
|FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
|生財有道17/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：站穩二萬七靠政策
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】陰謀論指劇中有劇 民主黨自編自導?
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】「灰熊草原」燃點調查 延燒兩年侵侵被爆料未止
|生財有道17/01/2019
學者股神分享贏家心法、理財攻守道
|國際動態17/01/2019
特朗普命4.6萬公僕 無薪上班
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰