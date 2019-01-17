【華為風波】中國外交部：美倡立法禁止華為及中興行為是歇斯底里

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，美國針對華為、中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）和其他中國電信設備公司的擬議法案是「歇斯底里」的，

並敦促美國議員停止該項議案。

美國國會兩黨議員組織周三提出法案，禁止向違反美國制裁或出口管制法規的華為、中興和

其他中國電信公司出售美國芯片或其他部件。（ｂｉ）

