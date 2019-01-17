【ＦＯＣＵＳ】刑事調查＋國會追殺，華為苦陷科技冷戰漩渦

【ＦＯＣＵＳ】鶴叔預料將於本月３０日－３１日赴華盛頓推進貿易談判之際，美國針對電

信巨擘華為的「反諜影」動作陸續有來。除了《華爾街日報》報道，西雅圖的聯邦當局擬對華為

涉嫌竊取商業機密啟動刑事調查；美國國會多位跨黨派議員周三（１６日）提出一項新法案，旨

在要求特朗普向華為、中興等施行出口禁售令。

加之有華為歐洲大本營之稱的波蘭，上周以涉諜罪名拘捕一名華為當地高管，並要求歐盟及

北約就對應華為制定統一策略，素來低調的華為「教父」任正非周二（１５日）罕有主動邀請６

間外媒發聲，被坊間解讀為「華為的麻煩真的大了」。

野村就在其題為「Ｄｏｎ’ｔ ｉｇｎｏｒｅ ｔｈｅｓｅ ｔｈｒｅｅ ｂｉｇ

ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｆｏｒｃｅｓ」的最新報告中，將中美科技冷戰列於首位，直指與特朗

普有關的貿易「好消息」實非焦點。



＊關注會否步福建晉華遭禁後塵＊



距離華府向加拿大提出引渡華為首席財務官孟晚舟要求的最後期限（１月２９日）愈來愈近

，任正非時隔三年再現身接受外媒訪問，直認「非常想念女兒」。曾經稱「我們永遠都是狼文化

」的他甚至表示，如果有國家不希望華為進入某些市場，公司可以收縮一點，只要能夠生存並養

活公司員工，華為就有未來。

言猶在耳，關於刑事調查和國會法案的最新消息，卻顯示華為在中美圍繞５Ｇ的科技冷戰漩

渦愈陷愈深。

源於２０１４年美國流動通訊商Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ針對華為的民事訴訟，是如何演變為刑事

調查尚未可知。據Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ當時的指控，華為僱員竊取了其擁有的一項智能手機測試機

器人相關技術。

華為會否因此訴訟步芯片製造商福建晉華後塵，備受矚目。２０１８年底，美國司法部起訴

晉華竊取美企美光科技的商業秘密，並最終將其列入限制產品、軟件和技術出口的黑名單。



＊談判「好消息」難蓋美大戰略＊



無獨有偶，４名國會議員於參眾兩院最新提交的「電信拒絕令執行法

（Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｄｅｎｉａｌ Ｏｒｄｅｒ

Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ Ａｃｔ）」明確要求，禁止向華為、中興或所有違反美國出口管制法

律或制裁的中國電信公司出口美國零部件；確保受制裁的企業在經過一年配合與合作後，能證明

其系統法規已進行修正才能免除懲罰等。

有份參與的共和黨參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ就指，華為是中國有力的情報資訊收集者，

應受到等同於死刑的拒絕令。而去年１０月曾於演講中指責中國「使用偷竊的技術，大規模地化

犁為劍」的副總統彭斯，同日再警告，倘若中國不做出改變並達成對美中雙方都有利的協議，美

國將實施更多關稅措施。

萊特希澤、國會、彭斯接連與聲稱談判「ｇｏｉｎｇ ｖｅｒｙ ｗｅｌｌ」的侵侵唱反調

，背後有何玄機？野村的觀點值得參考。該行將中美科技冷戰列為「三大不容忽視的結構性力量

」之首，直指特朗普的重點更多是放在貿易關稅和股市表現，而非美國國防部及美企數十年來聯

手布局的科技戰略。此對市場的影響尚難斷定，但就認為焦點應是美國國會、國防部對該戰略的

實施，而非特朗普口中的談判「好消息」。

由此看來，儘管眼下北京與華盛頓各取所需找台階下，但中美５Ｇ之爭一日勝負未分，貿易

戰恐一日未了。（經濟通通訊社 俞瑾）

