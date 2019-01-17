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17/01/2019 07:53

【企業盈警】ＣＷＴ（０５２１）料去年盈轉虧，投資物業重估虧損

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ＣＷＴ（００５２１）宣布，預期去年盈轉虧損，上年度賺２
﹒０５億元。除了去年上半年蝕５﹒６億元外，下半年料進一步虧損，主要由於投資物業所在國
家的市場持續欠佳，導致投資物業產生額外重估虧損；及繼續因２０１７年收購ＣＷＴ　ＳＧ
，而產生的融資及再融資開支及折舊以及攤銷費用，抵銷了ＣＷＴ　ＳＧ對公司擁有人貢獻的溢
利，以及因與年內出售的若干資產有關的暫時性差額撥回，而產生的遞延稅項抵免。
　　該公司於３月底公布業績。（ｈｍ）

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