《經濟通通訊社１７日專訊》意馬（００５８５）宣布，預期去年除稅後虧損淨額減少不少
於３﹒５倍，上年度蝕４﹒４億元。虧損減少主因出售上市股本的已變現虧損淨額合共約
１６００萬元，而上一年度約９２００萬元；上市股本投資的公平值變動或減值虧損，及應收可
換股票據的估值變動約１﹒０７億元，而上一年度約３﹒４５億元。
該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
17/01/2019 07:53
【企業盈喜】意馬（００５８５）料去年除稅後虧損大減
《經濟通通訊社１７日專訊》意馬（００５８５）宣布，預期去年除稅後虧損淨額減少不少
於３﹒５倍，上年度蝕４﹒４億元。虧損減少主因出售上市股本的已變現虧損淨額合共約
１６００萬元，而上一年度約９２００萬元；上市股本投資的公平值變動或減值虧損，及應收可
換股票據的估值變動約１﹒０７億元，而上一年度約３﹒４５億元。
該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
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