《日入而息》多隻小型內房被洗倉，港股走勢反覆跌１４６點

《今天重點》﹡多隻小型內房洗倉，佳源、陽光１００、國瑞、力高插水；三股暴瀉，佳源

急挫近九成３﹒５億美元債券今日到期；佳源國際（０２７６８）３﹒５億

美元票據確認已償還全數款項



《即日市況》﹡港股反覆跌１４６點收２６７５５，二萬七得復失，多隻股份被洗倉



《深滬股市》﹡李克強稱允許經濟增速浮動，滬指反覆收跌０﹒４２％



《美元匯價》﹡英鎊由脫歐消息主導，阻力於１﹒２９３０；歐元最新報１﹒１３９０╱

９５，日圓最新報１０８﹒７７╱７９



《公司資訊》﹡洪橋集團（０８１３７）以１２００萬美元入股大數據服務公司

﹡美國參議院未能阻止財政部放寬對俄鋁（００４８６）制裁

﹡深鐵三位董事、監事請辭，萬科（０２２０２）董事會陡生懸念

﹡復星國際（００６５６）與渣打銀行簽署戰略合作協議

﹡匯豐料內地今年再降準２至３次，減稅降費最多達ＧＤＰ之１﹒５％

﹡嘉年華國際（００９９６）完成２﹒８５億美元債券續期

﹡六福（００５９０）第三財季整體同店銷售跌１０％

﹡國際家居零售（０１３７３）「日本城」線上平台銷售額料有高雙位數增長

﹡國銀租賃（０１６０６）附屬已就１０７架飛機達成交易



《國企紅籌》﹡中遠海運（０１１９９）於中遠－新港碼頭增兩泊位，年處理能力升至

５００萬標準箱



《神州民企》﹡騰訊（００７００）《王者榮耀》去年收入１３０億元人民幣，成全球最賺

錢手遊；騰訊手遊《權力的遊戲》今日開啟首測；騰訊與成都市啟動「數字

文創城市共生計劃」

﹡中國動向（０３８１８）第四季同店銷售低單位數增長



《中國要聞》﹡工信部無線電管理局與愛立信、蘋果就５Ｇ進行交流

﹡海南稅務表示放心申報房租抵扣個稅，不會追繳房東租稅

﹡李克強稱允許經濟增速彈性浮動，但不能大起大落

﹡杭州公布百家重點擬上市企業，包括南華期貨等機構

﹡浙江將１７種抗癌藥納醫保，集中採購平均降價逾一成

﹡習近平到天津考察調研

﹡藥品集中採購和使用方案公布：帶量採購，以量換價

﹡人行表示四大行１２月新增人民幣貸款３５２１億元；人行４０００億逆回

購利率持平，四天累投放１﹒１４萬億

﹡交行發展研究部總經理李楊勇涉嚴重違紀違法接受調查

﹡內地券商打響科創板儲備項目爭奪戰，龍頭券商或先獲益

﹡券商股票交易接口或對私募重開，料吸引千億增量資金

﹡中金所表示積極推進上市３０年期國債期貨

﹡李小加稱希望在香港開展債券通；債券通是中國債券市場最大的風險管控工

具

﹡彭博終端今日正式接入中國銀行間債市

﹡潘功勝稱去年中國債市外資淨流入規模約為１０００億美元；推動債券

ＥＴＦ發展，推進人民幣衍生品使用；債市有一定違約率對長期健康發展是

好事；熊貓債累發規模近２０００億元人幣

﹡美國官員提醒以色列謹慎對待中國投資

﹡據報德國擬制定更嚴格安全標準阻止華為參與５Ｇ項目

﹡商務部表示劉鶴３０日至３１日赴美磋商經貿問題；中國外貿仍具支撐，有

信心今年穩中提質；科技發展成果應得到有效保護，讓全球共享；去年中美

貨物貿易額超６３００億美元

﹡１０家互聯網安全企業分別簽約入駐海淀和通州兩園區

﹡去年央企負債率降至６５﹒７％，社會用電成本降千億

﹡國資委表示加大央企專項整合，推進央企戰略性重組；去年工業央企固定投

資增６％，高於平均水平；去年央企實現淨利１﹒２萬億，增１５﹒７％；

央企今年要實現「一個確保、六個強化」

﹡郭樹清稱汲取賴小民嚴重違紀案教訓，以案為鑒

﹡福州、青島等５市獲准利用集體建設用地建租賃住房

﹡上海社科院韓漢君稱減稅降費要和政府減支結合；上海社科院表示將社保費

改成社保稅，在長三角先行先試

﹡上海張江人工智能島迎來首家入駐企業ＩＢＭ

﹡上海閔行區表示未接到新的房產限購政策通知

﹡微軟亞太首家人工智能和物聯網實驗室落戶上海

﹡全國稅務會議召開，圓滿完成去年稅收任務和減稅目標

﹡中國外交部表示美倡立法禁止華為及中興行為是歇斯底里；美欲對華為進行

刑事調查，外交部指對美真實意圖懷疑

﹡報道指中國進出口銀行就離岸債券發行發出徵詢建議書



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報９７８９﹒１５點



《其他消息》﹡屋宇署１１月批出２５份建築圖則，發出１６份入伙紙

﹡林鄭月娥將於星期六主持中環灣仔繞道通車儀式

﹡劉鳴煒指將政治元素混入司法程序易變「輸打贏要」

﹡立法會通過擱置收緊長者綜援申領年齡的無約束力議案

﹡證監會預計上半年就港股全面實施實名制展開諮詢

﹡金管局表示１２月底綜合利率升至０﹒８９厘

﹡葉劉淑儀望政府擱置收緊長者綜援年齡至６５歲

﹡啟德舊跑道享維港景住宅地明截標，估值最低１０４億

﹡香港最新失業率維持於２﹒８％符合預期；香港１１月商品出口貨量按年下

跌２﹒９％

﹡深股通額度全日用１１﹒１億元；滬股通額度全日用１６﹒９５億元

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