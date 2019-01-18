《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４３７０．１０ 升 １６２．９４點╱０．６７％
標普５００ ２６３５．９６ 升 １９．８６點╱０．７６％
納斯達克 ７０８４．４７ 升 ４９．７７點╱０．７１％
倫敦富時１００ ６８３４．９２ 跌 ２７．７６點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １０９１８．６２ 跌 １２．６２點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７９４．３７ 跌 １６．３７點╱０．３４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．１３，歐元兌美元１．１３９３
18/01/2019 07:46
《日出而作》美否認對華撤加徵關稅，道指升１６２點，鎊匯兩月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４３７０．１０ 升 １６２．９４點╱０．６７％
標普５００ ２６３５．９６ 升 １９．８６點╱０．７６％
納斯達克 ７０８４．４７ 升 ４９．７７點╱０．７１％
倫敦富時１００ ６８３４．９２ 跌 ２７．７６點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １０９１８．６２ 跌 １２．６２點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７９４．３７ 跌 １６．３７點╱０．３４％
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