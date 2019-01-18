《盤前攻略》港股二萬七關阻力大，今或再挑戰料高開約２００點

《經濟通通訊社１８日專訊》中國商務部公布國務院副總理劉鶴月底赴美貿易磋商，消息令

美股道指一度急升２００點，市場期待Ｎｅｔｆｌｉｘ業績亮麗，唯盤後公布結果令人失望，其

中季度營收及盈利指引低於預期。另外，美國政府已連續停擺２７日，投資者擔心將會影響美國

首季經濟增長。道指收報２４３７０點，升１６２點或０﹒６７％。納指收報７０８４點，升４

９點或０﹒７１％。標普收報２６３５點，升１９點或０﹒７６％。



＊夜期ＡＤＲ反彈，騰訊升逾１﹒５％＊



港股夜期收報２６８８５點，升１１６點，高水１２９點。

港股ＡＤＲ比例指數升２０１點，報２６９５７點。預託證券普遍反彈，騰訊升

１﹒５９％，折合港元報３３６﹒４８元。匯控跌０﹒１％，折合港元報６５﹒０８元。中移動

跌０﹒６１％，折合港元報８０﹒１６元。友邦升１﹒３４％，折合港元報６９﹒５７元。長和

升０﹒３３％，折合港元報７８﹒５１。中行升１﹒５９％，折合港元報３﹒４７元。國壽升０

﹒４１％，折合港元報１８﹒４９元。中聯通升０﹒７７％，折合港元報６﹒２０元。中海油升

１﹒２１％，折合港元報１２﹒８１元。中石化升０﹒７３％，折合港元報６﹒２０元。中石油

升０﹒５３％，折合港元報５﹒０２元。



＊２７０００關口好淡爭持，橫行格局＊



港股近日未見短線不利消息，因此大市反覆靠穩，其中有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指

數現報２７００２點，升２８５點，加上夜期及ＡＤＲ指數顯示，恆指於２７０００有明顯沽壓

力，預料今日大市或高開逾２００點，並於二萬七關口好淡爭持。

從截至昨日（１７日）的牛熊證街貨圖顯示，二萬七熊證昨日被屠後，要再殺上去關口分別

是２７２００至２７２９９點，以及２７５００及２７５９９點，後者更是目前重貨區，但目前

大市缺乏利好消息，大戶亦難以借勢殺上，因此預料農曆新年前都繼續類似橫行格局，並以二萬

七為線，正負波幅約二百點，投資者可作參考。（ｕｌ）

