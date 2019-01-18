《經濟通通訊１８日專訊》金泰豐國際（０８４７９）公布，預期２０１８年度的溢利較
２０１７年大幅增加，主要因為成品油產品有更高毛利率，同時產品組合進一步轉為利潤率比燃
料油及其他石化產品高的汽油產品。
據金泰豐國際２０１７年的年度業績指，公司２０１７年的溢利約為１１８１萬元（人民幣
．下同），２０１６年的溢利則約為１８９２萬元。（ａｌ）
18/01/2019 08:37
【企業盈喜】金泰豐國際（８４７９）料去年純利大增
《經濟通通訊１８日專訊》金泰豐國際（０８４７９）公布，預期２０１８年度的溢利較
２０１７年大幅增加，主要因為成品油產品有更高毛利率，同時產品組合進一步轉為利潤率比燃
料油及其他石化產品高的汽油產品。
據金泰豐國際２０１７年的年度業績指，公司２０１７年的溢利約為１１８１萬元（人民幣
．下同），２０１６年的溢利則約為１８９２萬元。（ａｌ）
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