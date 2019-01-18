【嚟緊炒Ｄ乜】嘉里物流（６３６）技術走勢轉好，短線１３元在望

《嚟緊炒Ｄ乜》近期各地公布的貿易、運輸經濟數據欠佳，波羅的海乾散貨指數已跌至去年

１１月的低位附近，隨時會跌穿１０００點。雖然２０１８年中國內地全年進出口總額再創新高

，但１２月出口增長大幅放緩，進口更轉升為跌。儘管如此，近期運輸股的表現反而堅挺，可能

投資者估計中美貿易爭端快將解決。嘉里物流（００６３６）的股價於去年下半年曾經大升，今

年１月初輾轉跌近２５０天線的低位後出現明顯反彈，有望短線上試１３元的水平。



＊派特別息刺激股價向上＊



嘉里物流去年８月底公布２０１８年６月底止中期業績，同時宣布派發中期股息每股

０﹒０９元及特別股息每股０﹒１２元，股價因此在去年９月開始上升。嘉里物流出售泰國國內

快遞業務部分權益套現約１４﹒８億元，撥出部分所得現金為股息與股東分享。嘉里物業中期業

績不俗，也支持股價在派股後走勢平穩。

嘉里物流業務分為兩大類：綜合物流與國際貨運，綜合物流可再分為物流營運與香港貨倉。

２０１８年上半年營業額上升２７％，兩大業務各約營業額一半。７５％營業額來自亞洲，其中

以中國大陸和中港台以外的其他亞洲地區的比重較高，分別佔營業額約２８％及２５％。美洲業

務只佔營業額約１５％。半年核心經營溢利上升１９％至約１２億元，物流營運佔其中的

６９％。物流營運溢利增長３６％，是整體溢利上升的主要動力，期內股東應佔溢利上升２０％

至約９﹒５億元。嘉里物流銳意發展亞洲業務，而中美貿易爭議引致生產力由中國大陸轉移至其

他亞洲國家，帶動亞洲區尤其是東南亞的貨運量及生產活動上升，整體業績因此受惠。



＊發展一帶一路地區業務＊



展望未來，嘉里物流的業績及股價表現值得看好。該公司著重發展亞洲市場，業務不會受到

中美貿易戰的嚴重影響。該公司過去在泰國發展業務非常成功，有關經驗將會用於開拓其他亞洲

地區各個市場。拓展泰國業務有功的管理人員伍建恆今年開始加入董事會，複製泰國經驗至越南

、馬來西亞、柬埔寨及菲律賓等其他亞洲市場的步伐或會加快。該公司正配合中國的政策積極發

展一帶一路地區的業務，可能為業務拓展出新天地。該公司去年５月收購南非貨運公司進軍南非

市場。６月在意大利收購項目物流、重型吊裝服務和物料管理公司的控股權，業務從而擴展至剛

果共和國、烏干達和埃及。該公司同時推出全新跨境鐵路及陸路貨運服務，路線由中國大陸橫跨

哈薩克斯坦至高加索及土耳其，加強鐵路及陸路貨運能力。去年７月，該公司簽訂備忘錄，合作

發展格魯吉亞的阿納克利亞深海港及經濟特區。格魯吉亞位處「一帶一路」中國與歐洲之間最短

的貿易路線，佔據策略性地理位置。該公司同時擴展巴基斯坦業務，把握率先發展中巴經濟走廊

沿線業務的優勢。此外，該公司配合業務發展，正計劃加強管理資產，例如出售貨倉物業套現，

為業務發展提供資金，套現後也可能一如２０１８年上半年宣布派發特別股息。去年該公司成功

出售了位於成都的物流中心，並且減持泰國國內快遞業務部分權益，以便引入當地業務夥伴。該

公司於２０１７年以３﹒７５億元出售亞洲空運中心權益予香港航空，目前交易尚未完成，一旦

交易告吹，或會對股價略有影響。



＊企業管治良好獲得認可＊



嘉里物流去年底獲Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ａｗａｒｄｓ頒發最高榮譽

的鉑金獎項，又榮獲２０１８年度香港公司管治卓越獎。集團總裁馬榮楷亦獲Ｔｈｅ

Ａｓｓｅｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ａｗａｒｄｓ頒授最佳ＣＥＯ獎項。該公司企業管治良好，

可能會受到更多證券商或機構投資者注意，或會對股價有幫助。

嘉里物流去年公布中期業績後，股價扭轉第二季的跌勢，在去年９月底升至１３﹒３４元的

高位，派息後股價開始轉弱，近期更可能受到不利的貿易、運輸數據影響而下跌至２５０天線的

水平，幸好在該水平有強勁支持，股價反彈，迭連創出一個月來的高位，現價報１２﹒３４元，

建議投資可於１２﹒２元水平吸納，短線上望１３元。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列嘉里物流（００６３６）近年業績：



２０１８年中期 ２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

營業額 １７４﹒６１億 ３０７﹒８８億 ２４０﹒３６億 ２１０﹒７９億

（＋２７﹒４％） （＋２８﹒１％） （＋１４﹒０％） （＋０﹒２％）



毛利 ２２﹒９８億 ４１﹒８１億 ３６﹒１２億 ３４﹒２１億

（＋１９﹒８％） （＋１５﹒８％） （＋５﹒６％） （＋９﹒０％）



經營溢利 １４﹒７４億 ３０﹒６４億 ２６﹒７７億 ２５﹒７８億

（＋１９﹒４％） （＋１４﹒４％） （＋３﹒９％） （＋１０﹒７％）



股東應佔溢利 ９﹒４８億 ２１﹒１６億 １８﹒７７億 １８﹒０４億

（＋２０﹒３％） （＋１２﹒７％） （＋４﹒０％） （＋８﹒８％）



核心純利 ７﹒００億 １１﹒８３億 １１﹒０４億 １０﹒６１億

（＋２１﹒５％） （＋７﹒２％） （＋４﹒１％） （＋８﹒７％）



股息 ２１仙 ２２仙 １９仙 １６仙

（＋１﹒６倍） （＋１５﹒８％） （＋１８﹒８％） （＋１４﹒３％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：年結日為１２月３１日



表列嘉里物流（００６３６）及同業股價表現：



股份 今年以來 去年１０月２４日以來＊ 去年下半年以來

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

深圳國際（００１５２） ＋０﹒８％ ＋０﹒９％ －６﹒４％

亞洲能源物流（００３５１） －３﹒４％ －２１﹒１％ －４７﹒７％

嘉里物流（００６３６） ＋５﹒５％ －４﹒２％ ＋１４﹒３％

毅德國際（０１３９６） －４﹒０％ ＋２３﹒１％ ＋５﹒５％

圓通速遞國際（０６１２３） －１７﹒６％ ＋２９﹒０％ －３３﹒７％

域高金融（０８３４０） －２０﹒６％ －２０﹒０％ －５７﹒４％

濱海泰達物流（０８３４８） 持平 持平 －３１﹒３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股指

恆生指數 ＋４﹒５％ ＋６﹒６％ －６﹒７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：資料截至今日中午收市

＊港珠澳大橋去年１０月２４日通車

