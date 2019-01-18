《盤後部署》下周一中國經濟數據若符預期，港股有望挑戰上月高位

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚（１７日）有消息指，美國財長努欽考慮放寬對中國實施

的關稅，甚至取消全部關稅，刺激道指拗腰倒升１６２點，報２４３７０點。放寬對華關稅的消

息帶動亞洲股市全線高開，港股今早升２３７點，惟在公用股及內需股受壓下，港股升幅一度收

窄至只有１５９點，低見２６９１５點。隨著Ａ股午後升幅不斷擴大，帶動中資金融股持續造好

，加上手機設備股及醫藥股受捧，港股亦一舉收復二萬七關，最多升３６１點，高見

２７１１６點，並創下月內高位，最終收市升３３５點或１﹒２５％，報２７０９０點。主板成

交９２０﹒２５億元減少５﹒５％。

國指則收報１０６３６點，走高１﹒１９％或１２４點。

上證綜指報２５９６，上升３６點或上升１﹒４２％，成交１５１２﹒７０億元人民幣。



＊受儲局鴿派氣氛推動，人民幣走勢見支持＊



英美政局持續動盪不安，英國脫歐方案再度遭下議院否決，首相文翠珊更一度面臨被下台的

機。雖然文翠珊仍能僥倖保持首相一職，但工黨及保守黨仍然就脫歐方案僵持不下，加上首相府

不願意延長脫歐期限，市場憂慮硬脫歐（無協議脫歐）會成為事實，環球股市或更顯波動。另外

，美國政府局部停擺已進入第２７日，民主共和兩黨仍未就美墨邊境圍牆撥款問題達成共識。若

停擺日數進一步延長，恐會加劇美國經濟的損害程度。

然而，該兩大不穩因素目前為止並沒有令環球股市造成大幅震盪，港股本周以來仍累漲

４２３點，主要由於市場憧憬中央會透過增加基建投資及提振內需等政策去穩定經濟增長。另一

方面，受聯儲局多次發表「鴿派言論」後，美國加息預期已大大降溫，今美元走勢轉弱。加上中

美貿易戰未有升溫跡象，人民幣自今月初起開始轉勢。目前市場仍繼續受鴿派氣氛推動，料人民

幣仍有一定的支持，有利港股走勢向好。



＊美否認取消對華關稅，中美貿談充滿變數＊



不過，港股後市能否進一步上試，仍要視乎中美貿易談判的發展，美股隔晚尾段有消息指，

美國財長努欽考慮放寬對中國實施的關稅，甚至取消全部關稅，相信會在１月底與中國進行談判

時提出，作為談判前的「甜頭」，即時利好市場氣氛。不過，美方貿易代表萊特希澤反對建議，

認為放軟對華加徵關稅是示弱。其後，美國財政部發言人否認有關消息，表示努欽沒有提出以上

建議。

事實上，由於中美兩國在知識產權及政府補貼上仍存在重大分歧，談判雙方亦未有退讓之意

。加上美國副總統彭斯指，貿易談判進展甚微，美方對中方繼續談判仍抱有希望，但若無法達成

協議，準備對中國徵收更多關稅，故一月底的談判仍充滿變數。



＊１２月固投或超預期，港股處於上升通道＊



另一方面，中國下周一（２１日）將公布多項經濟數據，如第四季度國內生產總值比率、社

會消費品零售總額比率、１２月固定資產投資增速等。由於早前中國公布的一系列經濟數據較預

期差，即使下周一數據出現放緩，亦不會令市場感到意外。不過，由於發改委於去年１２月開始

批覆多個基建項目，固投數據或會超出預期。

走勢上，港股多項技術指標均有向好跡象，ＳＴＣ的Ｋ線持續高於Ｄ線，近幾日亦不斷上試

保力加通道頂部位置，月初至今形成一條明顯的上升通道。若下周一出台的中國經濟數據符合或

優於預期，港股有望上試上月高位２７２６０點，並以２６２００點作支持。（ｔｔ，ａｌ）

