【貿易開戰】傳努欽考慮取消對中國產品加徵關稅，美財政部已否認

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，美國財長努欽或在１月３０日舉行

的美中貿易談判期間，取消部分或全部對中國商品加徵的關稅，並建議將關稅降到之前的水平。

不過這個建議一直遭到美國貿易代表萊特希澤反對，同時亦未提交予總統特朗普考慮。

其後美國財政發言人已迅速否認報道，稱努欽及萊特希澤都未就關稅提出任何建議。

中國國務院副總理劉鶴將於１月３０日及３１日訪問美國，進行最新一輪貿易談判，希望解

決兩國之間的激烈貿易爭端。（ｍｎ）

