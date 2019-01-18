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即市新聞

18/01/2019 08:04

【貿易開戰】傳努欽考慮取消對中國產品加徵關稅，美財政部已否認

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，美國財長努欽或在１月３０日舉行
的美中貿易談判期間，取消部分或全部對中國商品加徵的關稅，並建議將關稅降到之前的水平。
不過這個建議一直遭到美國貿易代表萊特希澤反對，同時亦未提交予總統特朗普考慮。
　　其後美國財政發言人已迅速否認報道，稱努欽及萊特希澤都未就關稅提出任何建議。
　　中國國務院副總理劉鶴將於１月３０日及３１日訪問美國，進行最新一輪貿易談判，希望解
決兩國之間的激烈貿易爭端。（ｍｎ）

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