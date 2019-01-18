《經濟通通訊社１８日專訊》大摩第四季盈利較上年同期增長逾一倍至１５﹒３億美元，每
股盈利為０﹒８美元，低於預期的０﹒８９美元，因去年底市場大幅波動損害交易業務。而收入
亦下跌１０％至８５﹒５億美元，遠低於市場預期的９３億美元。
季內大摩受固定收益交易業務及財富管理業務收入雙雙下跌所打擊，因客戶資產減少，財富
管理業務收入下降６％。固定收益收入下跌幅度最大，高達３０％，股票交易收入持平於１９﹒
３億美元。（ｍｎ）
18/01/2019 08:21
《外企業績》大摩第四季盈利及收入皆不及市場預期
《經濟通通訊社１８日專訊》大摩第四季盈利較上年同期增長逾一倍至１５﹒３億美元，每
股盈利為０﹒８美元，低於預期的０﹒８９美元，因去年底市場大幅波動損害交易業務。而收入
亦下跌１０％至８５﹒５億美元，遠低於市場預期的９３億美元。
季內大摩受固定收益交易業務及財富管理業務收入雙雙下跌所打擊，因客戶資產減少，財富
管理業務收入下降６％。固定收益收入下跌幅度最大，高達３０％，股票交易收入持平於１９﹒
３億美元。（ｍｎ）
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