《外企業績》大摩第四季盈利及收入皆不及市場預期

《經濟通通訊社１８日專訊》大摩第四季盈利較上年同期增長逾一倍至１５﹒３億美元，每

股盈利為０﹒８美元，低於預期的０﹒８９美元，因去年底市場大幅波動損害交易業務。而收入

亦下跌１０％至８５﹒５億美元，遠低於市場預期的９３億美元。

季內大摩受固定收益交易業務及財富管理業務收入雙雙下跌所打擊，因客戶資產減少，財富

管理業務收入下降６％。固定收益收入下跌幅度最大，高達３０％，股票交易收入持平於１９﹒

３億美元。（ｍｎ）

