《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，美國及中國貿易官員正在討論中國
重新向美國雞肉開放市場事宜。
據悉，美國農業部近期與美國肉品業討論雞肉產品，這是為解決美中貿易關係緊張更廣泛談
判的一部分。（ｍｎ）
18/01/2019 09:02
【貿易開戰】傳美中討論中國重新向美國雞肉開放市場
《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，美國及中國貿易官員正在討論中國
重新向美國雞肉開放市場事宜。
據悉，美國農業部近期與美國肉品業討論雞肉產品，這是為解決美中貿易關係緊張更廣泛談
判的一部分。（ｍｎ）
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