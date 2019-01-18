【貿易開戰】傳美中討論中國重新向美國雞肉開放市場

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，美國及中國貿易官員正在討論中國

重新向美國雞肉開放市場事宜。

據悉，美國農業部近期與美國肉品業討論雞肉產品，這是為解決美中貿易關係緊張更廣泛談

判的一部分。（ｍｎ）

