【油市博奕】油組１２月產量創近兩年最大跌幅

《經濟通通訊社１８日專訊》油組（ＯＰＥＣ）表示，在限制供應的新協議生效之前，油組

在去年１２月已大幅削減石油產量。

油組月度報告中顯示，１２月石油日產量下降７５﹒１萬桶至３１５８萬桶，為近兩年來最

大單月跌幅。

１２月的減產意味著若油組從１月１日開始全面實施新減產協議，將能避免出現供應過剩。

油組現預計，明年全球石油需求增長將從去年的每日１５０萬桶放緩至１２９萬桶，不過對

經濟形勢的樂觀程度高於上一個月，並稱石油市場氣氛改善，原油價格重回６０美元以上。（ｍ

ｎ）

