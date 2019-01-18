《經濟通通訊社１８日專訊》油組（ＯＰＥＣ）表示，在限制供應的新協議生效之前，油組
在去年１２月已大幅削減石油產量。
油組月度報告中顯示，１２月石油日產量下降７５﹒１萬桶至３１５８萬桶，為近兩年來最
大單月跌幅。
１２月的減產意味著若油組從１月１日開始全面實施新減產協議，將能避免出現供應過剩。
油組現預計，明年全球石油需求增長將從去年的每日１５０萬桶放緩至１２９萬桶，不過對
經濟形勢的樂觀程度高於上一個月，並稱石油市場氣氛改善，原油價格重回６０美元以上。（ｍ
ｎ）
18/01/2019 09:27
【油市博奕】油組１２月產量創近兩年最大跌幅
《經濟通通訊社１８日專訊》油組（ＯＰＥＣ）表示，在限制供應的新協議生效之前，油組
在去年１２月已大幅削減石油產量。
油組月度報告中顯示，１２月石油日產量下降７５﹒１萬桶至３１５８萬桶，為近兩年來最
大單月跌幅。
１２月的減產意味著若油組從１月１日開始全面實施新減產協議，將能避免出現供應過剩。
油組現預計，明年全球石油需求增長將從去年的每日１５０萬桶放緩至１２９萬桶，不過對
經濟形勢的樂觀程度高於上一個月，並稱石油市場氣氛改善，原油價格重回６０美元以上。（ｍ
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