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18/01/2019 10:50

《外地經濟》特朗普因政府停擺取消代表團出席達沃斯世界經濟論壇

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮稱，因政府部分停擺，總統特朗普已決定取消下周派
顧問團前往瑞士達沃斯團參加世界經濟論壇。
　　特朗普此前稱，他不會在政府部分停擺期間出席論壇，但會由財政部長姆努欽帶領代表團前
往達沃斯。
　　美國政府停擺進入第２７日，是美國歷史上持續時間最長的一次停擺，而目前特朗普與民主
黨仍然在是否撥款修建邊境圍牆的問題上爭持不下。（ｍｎ）

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