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18/01/2019 11:50

【脫歐之後】國基會：無協議脫歐是英國經濟近期最大風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國基會（ＩＭＦ）發言人表示，英國在無協議脫歐協議以維持
與歐盟部分經濟一體化的情況下退出歐盟，將是英國經濟近期面臨的最大風險。
　　ＩＭＦ發言人Ｇｅｒｒｙ　Ｒｉｃｅ表示，所有的脫歐結果都將帶來成本，因為將給英國與
歐盟之間的單一市場設置障礙。（ｍｎ）

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