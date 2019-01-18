【華為風波】據報加拿大仍需數個月時間就華為參與５Ｇ項目作決定

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，加拿大仍在對５Ｇ電訊技術進行安

全審查，距離是否限制華為的決定至少還有數個月的時間。

據悉，目前加拿大正就５Ｇ技術進行兩個審查程序，包括分配頻譜及國家安全，以研究會存

在哪些潛在的安全漏洞。而該審查可能導致某間特定公司，如華為受到限制或被禁止。（ｍｎ）

