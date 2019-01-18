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18/01/2019 14:37

【貿易開戰】黑田東彥料中國及美國今年可解決貿易摩擦問題

　　《經濟通通訊社１８日專訊》日本政府官員在一次經濟會議上表示，日本央行行長黑田東彥
預計中美貿易緊張局面將在今年得以解決。
　　黑田東彥出席日本經濟財政諮問會議（ＣＥＦＰ）上稱，預計中美兩國將就如何修正貿易失
衡及保護知識產權達成協議。（ｍｎ）

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