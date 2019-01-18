  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2019 16:43

【脫歐之後】德國外長：需討論是否重新開放脫歐協議協商

　　《經濟通通訊社１８日專訊》德國外交部長Ｈｅｉｋｏ　Ｍａａｓ稱，需要討論是否重新協
商英國退出歐盟的草案協議，但前提是所有歐盟國家都支持這樣做。
　　他稱，無法想像重新考慮脫歐協議，應需要所有２７個成員國批准，意味著每個成員國都必
須參與。
　　不過據消息人士稱，德國總理默克爾向議員表示，對她個人而言不希望有任何重新談判。（
ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金