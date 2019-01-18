【脫歐之後】德國外長：需討論是否重新開放脫歐協議協商

《經濟通通訊社１８日專訊》德國外交部長Ｈｅｉｋｏ Ｍａａｓ稱，需要討論是否重新協

商英國退出歐盟的草案協議，但前提是所有歐盟國家都支持這樣做。

他稱，無法想像重新考慮脫歐協議，應需要所有２７個成員國批准，意味著每個成員國都必

須參與。

不過據消息人士稱，德國總理默克爾向議員表示，對她個人而言不希望有任何重新談判。（

ｍｎ）

