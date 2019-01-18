《異動股》陽光１００瀉近七成後現回升四成，佳源國際反彈三成

《經濟通通訊社１８日專訊》細價內房股陽光１００（０２６０８）上日暴瀉近七成，該公

司其後指運營正常，並再披露去年合同銷售額近１２１億元人民幣，升逾１４％，受消息帶動，

該股現升３９﹒６９％，報１﹒８３元；成交約１５８萬股，涉資２９０萬元。

上日同樣暴瀉的佳源國際控股（０２７６８）現亦回升３０﹒９５％，報３﹒３元；成交約

９４５萬股，涉資３１１９萬元。佳源國際公布，有關集團分別於２０１８年１月１９日及４月

２６日發行，共值３﹒５億美元票息８﹒１２５厘的優先票據，集團確認已償還全數款項。集團

強調目前財務狀況健康，業務運作正常。

現時，恆生指數報２６９９３，上升２３７點或上升０﹒８９％，主板成交１８﹒１３億元

。國企指數報１０６０１，上升８９點或上升０﹒８５％。

上證綜合指數報２５６７，升８點或上升０﹒３２％，成交１２﹒２５億元人民幣。深證成

份指數報７４８６，升１６點或上升０﹒２２％，成交３﹒９１億元人民幣。



十大升幅最大股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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陽光１００（０２６０８） １﹒８３元 升３９﹒６９％

仁天科技 （００８８５） ０﹒０２元 升３１﹒２５％

佳源國際 （０２７６８） ３﹒３０元 升３０﹒９５％

富譽控股 （０８２６９） ０﹒０８元 升３３﹒３３％

安領國際 （０８４１０） ０﹒８０元 升１５﹒９４％

國瑞置業 （０２３２９） １﹒８３元 升１２﹒２７％

齊合環保 （００９７６） １﹒１５元 升１１﹒６５％

弘達金融 （０１８２２） ０﹒０３元 升１１﹒１１％

華星控股 （０８２３７） ０﹒１４元 升 ７﹒１４％

彩客化學 （０１９８６） ０﹒９７元 升 ６﹒５９％

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（ａｌ）

