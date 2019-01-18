《異動股》小米（１８１０）昨日回購６１４萬股Ｂ股，現漲近５％

《經濟通通訊社１８日專訊》小米集團－Ｗ（０１８１０）現價升５﹒１３％，報

１０﹒２４元；成交約４６８２萬股，涉資４﹒７０億元。

小米集團宣布，今年１月份，董事會正式議決適當時於公開市場運用購回授權，公司昨天（

１７日）於公開市場回購６１４萬股Ｂ類股份，平均價為９﹒７６２５元，涉資約

５９９４﹒２萬元。

早前小米股價於禁售期後連日急跌，其中有指俄羅斯富豪兼知名投資人Ｙｕｒｉ Ｍｉｌｎ

ｅｒ旗下Ａｐｏｌｅｔｔｏ Ｍａｎａｇｅｒｓ申報，１月９日減持小米５﹒９４億股權益，其

所持Ｂ類股的比例從９﹒２５％降至４﹒２６％。以當日收市價１０﹒３４元計，這批減持的股

份涉資６１億元。

而大行對小米看法都一致看淡，美銀美林將小米２０１９及２０２０年盈利預測分別下調

２４％，以反映內地智能手機出貨量疲軟及銷量的放緩，目標價由１１元降至９元，重申

「跑輸大市」評級；摩根大通上周調低對小米集團投資評級，由原來「增持」降至「中性」，將

目標價由原來１８元降至１０﹒５元。

現時，恆生指數報２７０７５，升３１９點或升１﹒１９％，主板成交１２３﹒５６億元。

上證綜合指數報２５８０，升２０點或升０﹒８０％，成交２１９﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團 （０１８１０） １０﹒２４元 升５﹒１３％

比亞迪電子（００２８５） ９﹒２５元 跌０﹒２２％

聯想集團 （００９９２） ５﹒５４元 升２﹒２１％

瑞聲科技 （０２０１８） ４６﹒６５元 升２﹒０８％

舜宇光學 （０２３８２） ６７﹒６０元 升１﹒５８％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒５６元 升０﹒２８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

