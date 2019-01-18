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18/01/2019 16:39

【駐京專電】中證監對６宗案件行政處罰，涉現代製藥等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬表示，近日，中
證監６宗案件行政處罰，涉及現代製藥（滬：６００４２０）、華聞傳媒
（深：０００７９３）、曲江文旅（滬：６００７０６）、西安飲食（深：０００７２１）、陽
光股份（深：０００６０８）。
　　中證監對對韓雁林內幕交易「現代製藥」案作出行政處罰，責令其依法處理非法持有的證券
，並處以６０萬元（人民幣．下同）罰款，同時對其處以５年證券市場禁入措施，對其未按規定
報告持股信息的行為責令改正，給予警告，並處以３０萬元的罰款；依法對何邦建內幕交易「華
聞傳媒」案作出處罰，對其處以５０萬元罰款；依法對朱德勝內幕交易「曲江文旅」「西安飲食
」案作出處罰，沒收其違法所得３９７﹒９２萬元，並處以７９５﹒８５萬元罰款；依法對龍英
內幕交易「陽光股份」案作處罰，對其處以２０萬元罰款。青海證監局依法對涂靜、謝鋒內幕交
易「＊ＳＴ獅頭」案作出處罰，對涂靜、謝鋒處以４８萬元罰款。河北證監局依法對周永平內幕
交易「順網科技」案作出處罰，責令其依法處理非法持有的證券，沒收違法所得１３﹒２５萬元
，並處３９﹒７６萬元罰款。
　　他表示，內幕交易違法行為是毒瘤，嚴重侵蝕資本市場健康肌體嚴重損害證券市場「三公」
原則，侵害廣大投資者對上市公司信息的知情權，必須予以堅決打擊。將繼續強化監管執法，嚴
厲打擊內幕交易，維護證券市場秩序，切實保護廣大投資者合法權益。

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