《午市前瞻》港股阻力位上移至２７２００，二萬七關暫難言企穩

《經濟通通訊社１８日專訊》市場憧憬中美月底可達成貿易協議，投資者重獲信心下美股周

四三個指數向上，道指收高１６２點報２４３７０點；標指收高１９點報２６３５點；納指收高

４９點報７０８４點。

隔晚在美股尾段傳出美國財長努欽，考慮將取消對中國貨物加徵部分或全部關稅，雖然最後

被否認，但今早亞太區股市亦普遍隨美股高開，港股開升２３７點報２６９９３點，未幾即破

２７０００關口，最高曾上２７１１０點，其後主要在二萬七徘徊，但在中資醫藥股和本地地產

股支持下，最終港股半日收報２７０１３，升２５７點或０﹒９６％，主板成交５１７﹒０１億

元。國企指數收報１０６２０，上升１０８點或上升１﹒０３％。

Ａ股股市亦同樣造好，上證收報２５７９，上升２０點或上升０﹒７９％，成交８５７﹒９

３億元人民幣。

本港重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒０８％，報６５﹒２元；港交所

（００３８８）升０﹒５％，報２３９﹒４元；騰訊（００７００）漲１﹒０９％，報

３３４﹒８元；中移動（００９４１）升０﹒３７％，報８０﹒９５元；友邦（０１２９９）升

１﹒０２％，報６９﹒３５元。



＊石藥領頭醫藥板塊造好，汽車股受支持走高＊



石藥（０１０９３）獲交銀國際唱好，上調至買進評級，目標價１９﹒５０港元，半日升５

﹒０７％，報１３﹒２６元。中生製藥（１１７７）下附屬正大天晴藥業集團開發的抗腫瘤藥品

獲批，股價升５﹒４８％，報６﹒３５元，為表現最好恆指成分股。國家組織藥品集中採購和使

用試點方案上日亦正式印發，三生製藥（０１５３０）亦受帶動走高７﹒１４％，報１２﹒３元

；國藥控股（０１０９９）則升６﹒８１％，報３４﹒５元。

瑞信將吉利汽車（００１７５）目標價由１１元到１４元，並予評級由中性至跑贏大市，半

日升２﹒５９％，報１１﹒９元。瑞信報告又指，預期２０１９年第一季內地將有更多強有力汽

車刺激政策出台，汽車股受消息帶動下，華晨（０１１１４）升１﹒１８％，報６﹒８６元；長

城汽車（０２３３３）亦漲１﹒１７％，報５﹒１９元；東風（００４８９）走高０﹒６５％，

報７﹒７９元。



＊恆隆九倉置業被睇好，澳門博彩收入增長利好濠賭股＊



本地地產股普遍上漲，當中恆隆地產（００１０１）獲高盛提高目標價，由１９﹒７１元升

至２０元，投資評級則由中性上調至買入，半日升２﹒４５％，報１５﹒８６元。九龍倉置業（

０１９９７）亦獲大和初予買入評級，目標價６８﹒４元，半日漲２﹒１６％，報

４９﹒７元。新鴻基地產（０００１６）亦漲２﹒３９％，報１２４﹒４元；長實集團

（０１１１３）升１﹒６８％，報６３﹒６元。

澳門博監局公布，上年第四季各類博彩項目毛收入７９０﹒１億澳門元，較同期７２６﹒２

５億元按年升８﹒８％，按季亦升６﹒７％，加上中金上日料今年澳門博彩收入增長放慢，但仍

有２％增長，濠賭股普遍受惠，銀娛（０００２７）半日升２﹒９５％，報４８﹒９元。新濠國

際（００２００）升１﹒４８％，報１６﹒４６元；永利澳門（０１１２８）升２﹒６９％，報

１７﹒５６元；澳博（００８８０）升２﹒４４％，報７﹒１４元。

中國發改委指，今年春運２１日開始旅客料微增至２９﹒９億人次，民航預計旅客運輸量將

會達到７３００萬人次，比去年成長１２％左右，三隻中資航空股受惠，東方航空

（００６７０）半日走高２﹒８１％，報４﹒７５元；南方航空（０１０５５）則升

２﹒０６％，報５﹒４４元；中國國航（００７５３）漲２﹒４２％，報７﹒６１元。



＊陳錦興：港股２６５００至２７２００上落，騰訊上望３５０元＊



中美貿易關係緩和，道指隨晚升１６２點，港股今早跟隨高開並突破二萬七關口，英皇證券

研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，港股能否企穩二萬七關口，視乎下周公布的中國經

濟數據及中美貿易談判後續進展，現階段暫無信心可穩守二萬七，短期料在２６５００至

２７２００上落。

重磅股方面，騰訊傳出有意購南韓遊戲巨頭Ｎｅｘｏｎ，陳錦興看好騰訊後市表現，建議買

入價為３００元，目標價可上望３５０元。對於今日造好的藥業股，他則表示股份上年經已經歷

大洗倉，現受惠於中國公布集採試點方案細則，市場開始糾正去年年底的悲觀預期。

另外，林亦認為原材料股可看高一線，水泥、鋼材業績表現穩定。（ｃｓ、ａｌ）

