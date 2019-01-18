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即市新聞

18/01/2019 12:42

星展：內地就業情況惡化料違約情況持續，港樓市料調整約一成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內房股近期受困於債務問題而捱沽，星展（香港）經濟研究部
高級經濟師周洪禮相信，內地企業違約情況或會持續，尤其內房及能源等需要持續融資的行業壓
力更大，目前國內房地產市場回落，房價增長放緩，而內地政府未有很強的調控意願，估計新一
輪違約情況可能集中於房地產行業，但相信中央政府不會讓問題持續惡化。
　　周洪禮在記者會上表示，留意到內地就業情況正在惡化，除了科技等行業外，部分廠房因生
產線轉移也影響了當地的就業情況。他指內地將面對三大挑戰：包括中美貿易磨擦；中國面對下
行周期，但內地消費需求減弱，不及以往強勁；以及在去槓桿及穩增長之間如何取得平衡。
　　周洪禮預期，內地仍會主動推出更多提振措施，例如基建投資等，預料中國今年ＧＤＰ增長
會放緩至６﹒２％，而去年全年中國ＧＤＰ增長或為６﹒６％。他又提到，人民幣短期可能有利
好因素支持，例如中美貿易磨擦或取得正面進展，支持人民幣上半年走勢，料今年上半年每１美
元兌人民幣會維持在６﹒８５水平。

＊今年香港經濟增速或放緩至２﹒５％＊

　　香港經濟方面，星展（香港）經濟研究部經濟師謝家曦預測，本港去年ＧＤＰ增長約為
３﹒３％，而今年或受外圍因素影響，ＧＤＰ增長或放緩至２﹒５％，並預期本港零售市道有機
會於第二季及第三季轉差。
　　他又提到，即使中美貿易談判短期取得進展，但雙方深層次矛盾未能於短時間內解決，磨擦
有機會在未來變得白熱化，續拖累本港經濟增長，預測本港２０２０年ＧＤＰ增長進一步放緩至
２％。
　　恆指方面，他預期恆指暫時會維持在現水平左右，但下半年有機會轉差，因內地企業盈利表
現或受中美貿易磨擦影響而轉差，拖累恆指表現。
　　謝家曦預測美國加息步伐將會減慢，今年或加息０次至２次，並相信本港加息壓力減少，料
香港年內或上調最優惠利率（Ｐ）約１次，又預期本港樓市會調整１０％至１５％。（ｋｉ）

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