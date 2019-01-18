【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３億，買神州租車騰訊石藥佳源沽神華

《經濟通通訊社１８日專訊》美股造好，恆指周五高開２３７點，早段一度升至

２７０８８，隨後掉頭向下，但在醫藥板塊及汽車股造好帶動下，大市再度上攻，午後更高見

２７１１６點，恆指最終收市升３３５點，報２７０９０。

按額度計算，北水周五淨流入１３﹒０１億元，南下投資者買入最多的股份是神州租車

（００６９９）、騰訊（００７００）、石藥（０１０９３）及佳源國際（０２７６８），沽出

最多的是神華（０１０８８）、財險（０２３２８）。

主板成交９２０﹒３億元，減少５﹒５％。港股通成交額９４﹒３１億元，佔主板成交

１０﹒２５％。



＊神州租車獲北水買３﹒５億，佳源反彈獲北水再吸納＊



市傳騰訊出有意購南韓遊戲巨頭Ｎｅｘｏｎ，刺激股價曾高見３３７﹒８元，全日升

１﹒７５％，報３３７元。騰訊繼周四獲北水買入３﹒５７億後，今再獲北水增倉２﹒４６億；

神州租車逆市走低，股價挫３﹒６％，北水趁機吸納，買入３﹒５２億，為北水買入最多的股份

；石藥漲３﹒８％，獲北水買入１﹒６６億。

昨洗倉式暴瀉的小型內房出現反彈，佳源指３﹒５億美元優先票據，已確認償還全數款項，

股價飆７４﹒６％，報４﹒４元，為全日升幅最大個股，佳源再獲北水買入１﹒４１億，兩日合

共買入２﹒４７億。

另外，北水分別沽神華１﹒４億，及沽財險１﹒１４億。（ｂｉ）

