【企業盈喜】金泰豐國際（８４７９）料全年盈利大增

《經濟通通訊社１８日專訊》金泰豐國際（０８４７９）預期於截至２０１８年１２月底止

年度，在扣除於該年度上市開支減少的影響後，盈利較去年同期錄得大幅增加，主要由於集團就

其成品油產品可協商更高毛利率的能力；及於該年度集團的產品組合進一步轉為利潤率比燃料油

及其他石化產品較高的汽油產品。（ｊｏ）

